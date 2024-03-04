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الإثنين 04 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس متهم بقتل صديقه في المرج 4 أيام على ذمة التحقيقات

ارشيفيه
ارشيفيه
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أمرت جهات التحقيق بالقاهرة حبس كهربائي 4ايام علي ذمة التحقيقات قتل صديقه بطلق ناري باستخدام فرد خرطوش ،  بسبب اقتراض المجني عليه مبلغ مالي منه وعجزه عن سداده  وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية

وكان قسم شرطة المرج  تلقي بلاغاً  مفاده مقتل شخص بالرصاص بدائرة القسم 
و أنتقلت أجهزة الأمن ، وتبين من الفحص والتحري ان وراء ارتكاب الجريمة كهربائي تم ضبطه والسلاح المستخدم في الحادث .
واعترف  المتهم بقتل صديقه بفرد خرطوش ، بسبب إقراضه المجني عليه مبلغا ماليا وعجزه عن سداده فقرر التخلص منه ، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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