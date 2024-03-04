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الإثنين 04 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

البوابة ستار

خاص.. زوجة الراحل حلمى بكر توجه الشكر لوزير الصحة والنيابة العامة

الفنان الراحل حلمي
الفنان الراحل حلمي بكر مع زوجته وإبنته
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وجهت سماح القرشي، زوجة الموسيقار الكبير الراحل حلمى بكر، الشكر لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار على متابعته لحالة الموسيقار الراحل، كما وجهت الشكر للنيابة العامة، لسرعة إنجازها للعدالة، وحرصها على إظهار الحقيقة. 

وقالت "القرشى" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز": " شكر وتقدير واجب لوزير الصحة بشخصه وصفته على متابعته حالة المرحوم حتى وافته المنية وللنيابة العامة الحارسة على حقوق الشعب وسرعة انجازها للعدالة والذي حرص كل منهما على اظهار الحقيقة كاملة وتبرئ ساحتى حول ما أثير ضدى إعلامياً فى الاونة الأخيرة ".

واضافت: " وختاماً لا أنسى التوجه بالشكر إلى كافه جموع الشعب ممن كانوا على علم بالحقيقة وممن اتضحت الحقيقه له". 

ويشار الى ان الموسيقار الكبير حلمى بكر وافته المنية يوم الجمعة الماضية 1 مارس بعد صراع مع المرض، وتم دفنه فى مدافن العائلة بالوفاء والأمل بمحور الشهيد، وسط حضور كبير من الفنانين والموسيقيين.

البوابة نيوز الراحل حلمى بكر الموسيقار الكبير حلمي بكر زوجه حلمى بكر سماح القرشي