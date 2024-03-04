أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الإثنين 4 مارس 2024

استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، 4 مارس 2024، وبعد أن شهد تراجعا خلال تعاملات الايام الماضية، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3165.7 جنيه، مقابل 3120 جنيه في حالة الشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2770 جنيه للبيع، و2730 جنيه للشراء، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2374.2 جنيه للبيع، و2340 جنيه للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1851.9 جنيه للبيع،و1825.2 جنيه للشراء، وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 22160 جنيه، و21840 جنيهًا للشراء.