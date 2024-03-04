طهران: انتهاء فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية الإيرانية

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الاثنين 4 مارس 2024 الانتهاء من فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية الإيرانية التي جرت الأسبوع الماضي.

وأفادت وكالة رويترز في تقرير لها أمس الأول السبت، بأن نسبة المشاركة في الانتخابات الإيرانية هي الأقل منذ اندلاع الثورة الإسلامية في نهاية عقد السبعينيات من القرن الماضي، وبلغت 40% فقط.

وقالت وزارة الداخلية الإيرانية، إنه تم الانتهاء من فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية حيث تم تحديد 245 نائبًا بينما هناك جولة ثانية لحسم 45 مقعدًا، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية الرسمية.

وأعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران أعلن أسماء الأشخاص الذين حصلوا على الأصوات الضرورية للدخول إلى مجلس الشورى الإسلامي، وبناء على نتائج فرز الأصوات في طهران فقد دخل 14 شخصا بشكل مباشر بحصولهم على نصاب الأصوات إلى مجلس الشورى الإسلامي، كما توجه 32 شخصا إلى الجولة الثانية من الانتخابات.

وجرت الانتخابات البرلمانية في إيران الجمعة الماضية الأول من مارس الجاري.