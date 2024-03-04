اليوم.. طقس دافىئ نهارا بارد ليلا والعظمي بالقاهرة 23 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس دافىء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية و شمال الصعيد وجنوب سيناء و مائل للحرارة على جنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

ويشهد الاثنين شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح علي مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى 15 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 25 والصغرى 10 ، وعلى جنوب الصعيد 29 العظمي والصغرى 14 درجة .