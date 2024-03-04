قرارات عاجلة في مصرع وإصابة 11 شخص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالهرم

تباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها، حول مصرع شخص وإصابة ١٠ آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق السياحي بالهرم، وأجرى فريق من رجال التحقيق المعاينة التصويرية لجثة المتوفي والتي صرحت بدفنها عقب ورود تقرير من الطب الشرعي بالصفة التشريحية له، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، وأمرت بالتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية بتلقى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين أعلي الطريق السياحي بمنطقة الهرم غرب المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 10 آخرين جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.