قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجر منزل في شارع تل بمدينة نابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجرت منزلًا بعد إخلاء السكان منه ، في شارع تل بمدينة نابلس، واقتحم الاحتلال المدينة منذ قليل، ونشر قناصته فوق أسطح المباني العالية، كما اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال.

كما أشارت إلى وجود عدد من الإصابات الخطيرة، جراء القصف الإسرائيلي على منزلًا في محيط شارع الجلاء بمدينة غزة.

ويستمر الجيش الإسرائيلي، في استهداف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي، وتزايدت أعداد الشهداء والجرحى الفلسطينيين ليصل إلى 30.410 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 71.700 جريح، في حصيلة غير نهائية.