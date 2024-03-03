الجيش الروسي: طائرات التحالف تنتهك الأجواء السورية مرتين خلال 24 ساعة

اتهم نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا، فاديم كوليت، اليوم الأحد، طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة بانتهاك الأجواء السورية مرتين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن كوليت قوله إن "طائرتين هجوميتين من طراز ثاندربولت إيه 10 انتهكتا الأجواء السورية في منطقة التنف، التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، مرتين خلال اليوم".

وأشار كوليت إلى أن هذا الانتهاك يرفع عدد انتهاكات التحالف الأمريكي للأجواء السورية خلال شهر فبراير الماضي إلى 88 انتهاكا.

وأضاف أن "ثلاثة انتهاكات لبروتوكولات منع الاشتباك المبرمة في 9 ديسمبر 2019 مرتبطة بالرحلات الجوية التي قامت بها المسيرات التابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، و47 انتهاكا في شهر فبراير".