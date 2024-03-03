أم الأبطال.. «أسماء»: أسست جمعية لخدمة أصحاب الاحتياجات الخاصة ودعم أمهاتهم

كل أم لديها طفل من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، هي أم بطلة تستحق التكريم، وكل أم تحاول تطوير معلوماتها وإمكانياتها للتعامل مع طفلها لمساعدته وتيسير الحياة عليه وعلى أفراد أسرتها تستحق الإشادة، وهو ما فعلته أسماء الصاوي، التي شاء القدر أن تنجب طفلا من ذوي الهمم، ولكنها لم تيأس، بل أصبحت أما لبطل رياضي.

ولم تتوقف عن دورها كأم في مساعدته ليصبح بطلا رياضيا، بل قررت مساعدة كل أم أخرى في المجتمع لديها ابن من نفس ظروف ابنها، فأسست جمعية لخدمة ذوي الهمم ودعم أمهاتهم.

و"أسماء" أم تخطت الخمسين من عمرها، ومازال طاقة الشباب بداخلها والسعي والمحبة لكل أطفال المجتمع، ولكل أم بطلة عاشت نفس ظروفها.

وكانت قد رزقت بطفلها وهو يعاني من عيب خلقي عند الولادة في العمود الفقري، إلى جانب تأخر ذهني، وتسببت تلك المشكلات في تيبس وشلل في الذراع الأيمن، وكان يعاني لسنوات طويلة من عدم قدرته على رفع الملعقة لتناول الطعام أو كوب الماء للشرب، فهنا قررت تحدي أزمته الصحية، وحصلت على ورش تدريب للتعامل مع ابنها، ثم بدأت معه جلسات تأهيل نفسي وعلاج طبيعي.

كما مرت الأم بظروف وفاة الأب خلال تلك الرحلة، وترك لها طفلين قبل دخول المدرسة، مع أعباء مادية شاقة، ولكنها لم تتوقف عن السعي والهدف الذي وضعته أمامها.

كما أسست جمعية أهلية لخدمة ذوي الهمم وجميع الأطفال في حالة طفلها، وتطوعت بالعمل مع عدة جمعيات لذوي الاحتياجات الخاصة، وبدأت في توعية الأمهات للتعامل الصحيح مع أطفالهن ولدعمهم في رحلتهم وتوجيههن للمدارس المناسبة لظروف أبنائهن.

واستطاعت الأم البطلة أن تشجع ابنها ليصبح بطل الجمهورية في ألعاب القوى، وتحديدا في رياضة الرمح، وبنفس اليد التي يعاني من مشكلة فيه، كما حصل على 35 ميدالية في بطولات مختلفة، ووصل في التعليم إلى مرحلة التعليم الصناعي ودخول الجامعة، لتثبت أسماء الصاوي أحقيتها في لقب "الأم المثالية".