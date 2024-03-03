برلماني: الدولة تسعى لتعظيم منظومة الأمان الاجتماعي

قال النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تتبنى منظومة شاملة للحماية الاجتماعية، قائلا: إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعد طفرة حقيقية في الحماية الاجتماعية المقدمة لملايين المصريين، ومشروع قانون الضمان الاجتماعي يتوافق مع الدستور ومستهدفات خطة الدولة للتنمية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ولفت “أبو عايشة” في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الدولة تسعى لتعظيم منظومة الأمان الاجتماعي وكفاءة الضمان الاجتماعي، وكذلك كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق أقصى حماية لهم، وما قدم في هذا الصدد طوال السنوات الماضية وبتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي غير مسبوق ويحسب له ولقيادته، ويؤكد اهتمام الدولة بتعزيز هذه المنظومة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية لكل فئات الشعب المصري، وقانون الضمان الاجتماعي خطوة جديدة في هذا الصدد.

واختتم بأن مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى أحد أهم المشروعات المقدمة وهدفه تعزيز الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لملايين المصريين، ويضاف لمشاريع تكافل وكرامة وغيرها من مختلف ألوان الدعم الاجتماعي ومضاعفة المرتبات والمعاشات.