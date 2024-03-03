ads
الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

وزير العمل يشارك في اليوم الختامي للمؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية

وزير العمل ومحافظ
وزير العمل ومحافظ جنوب سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك وزير العمل حسن شحاتة،اليوم الأحد،في اليوم الختامي لفعاليات المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية، الذي  تنظمه محافظة جنوب سيناء ،ويقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال يومي 2 و3 مارس الجاري،وافتتحه د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،أمس السبت ،بحضور عددٌ كبير من الوزراء الحاليين والسابقين، والمحافظين، وسُفراء الدول، وممثلي المنظمات الدولية، وقطاع عريض من رؤساء الهيئات والجهات، ورؤساء الجامعات، والمسئولين، وممثلين عن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، ولفيفٌ من الخبراء والممارسين والمهتمين بقضايا السياحة الصحية وسياحة الاستشفاء في العالم..

وكان في استقبال وزير العمل حسن شحاتة ،اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ،حيث تفقدا معرضا لمنتجات من محافظة جنوب سيناء..يشار هنا إلى أن المؤتمر ينعقد بهدف التحاور بشأن مستقبل صناعة تعدُ الأهم على مستوى البشرية، كونها تعني في المقام الأول بصحة الإنسان وعافيته ورفاهيته؛ وهي صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية،ذات الأهمية  الاقتصادية،حيث أن حجم سوق الرعاية الصحية على مستوى العالم، يتجاوز وفقاً لمجلة السياحة العلاجية (Medical Tourism Magazine) الناتج المحلي الإجمالي، لبعض الدول العملاقة مثل اليابان، أو ألمانيا، أو الهند، وأيضاً وفقا لجمعية السياحة العلاجية (MTA) يَعبُر ملايين البشر في العالم حدود بلدانهم الوطنية ويُسافرون إلى وِجهاتٍ أخرى لتلقي الرعاية الصحية..

FB_IMG_1709462319319
FB_IMG_1709462319319
FB_IMG_1709462316380
FB_IMG_1709462316380
FB_IMG_1709462314365
FB_IMG_1709462314365
FB_IMG_1709462312283
FB_IMG_1709462312283
FB_IMG_1709462310184
FB_IMG_1709462310184
FB_IMG_1709462307127
FB_IMG_1709462307127
FB_IMG_1709462305190
FB_IMG_1709462305190
الرئيس عبد الفتاح السيسي السياحة الصحية المصرية العاصمة الإدارية الجديدة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء المنظمات الدولية جنوب سيناء صناعة السياحة العلاجية مجلسي النواب والشيوخ وزير العمل حسن شحاته