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الأحد 03 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إقبال كبير من مواطنين الإسكندرية على معارض «أهلا رمضان».. صور

معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
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رصدت كاميرات المركز الإعلامي بمديرية التموين والتجارة الداخلية إقبال كبير من السادة المواطنين خلال تغطية المتابعات المستمرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية طبقا لتعليمات المهندس أحمد ابراهيم وكيل الوزارة.

وتشهد جميع المعارض إقبال متزايد من المواطنين لشراء احتياجات البيوت المصرية من السلع الغذائية الأساسية والسلع المرتبطة بالشهر الكريم.

وتعرض اللحوم الطازجة واللحوم المجمدة والدواجن والأسماك والزيوت والسكر والأرز والمكرونات والخضر والفاكهة والمنظفات والحلويات كذلك البلح والزبيب والمخللات وغيرها وذلك بأسعار تنافسية عن مثيلتها بالأسواق بنسب تصل إلى ٣٠ ٪.

وأفاد المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمى باسم المديرية بأنه قد تم استطلاع آراء المواطنين عن توافر السلع والأسعار المعروضة والتى أسفرت عن رضا المواطنين بإعداد معارض أهلا رمضان لهذا العام بالإسكندرية وتعدد السلع وكثرة الكميات المطروحة وشعورهم باختلاف الأسعار عن المعروضة بالأسواق الخارجية.

وأضاف القلش أن المجمعات الاستهلاكية نفذت عدد ١٠ معارض أهلا رمضان فى ١٠ فروع على مستوى المحافظة تمثل جميع الأحياء.

بالإضافة إلى بقية المعارض بسيدى جابر ومحرم بك والسيوف والأزاريطة والعوائد وكرموز وأبيس وغيرها.

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