أول دروس العزف على البيانو لطفلة "قادرون باختلاف" تاليا محمد بحضور وزيرة الثقافة.. صور

حرصت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، على حضور أولى دروس تعليم البيانو للطفلة تاليا محمد، إحدى بطلات احتفالية "قادرون باختلاف"، وذلك بمركز تنمية المواهب بدار الاوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

كانت قد وجهت وزيرة الثقافة، بتبني موهبة الطفلة تاليا محمد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، برعاية وتنمية مواهب أبنائتنا من ذوى الهمم.

وأشادت وزيرة الثقافة بحرص تاليا على تعلم الغناء والإنشاد والعزف ورقص البالية، وتشجيع أسرتها المستمر لها.

وأكدت أن الوزارة، بجميع قطاعاتها، تحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للموهوبين من ذوي الهمم، حيث يتم العمل على محورين: الإتاحة وتبني المواهب، من خلال العمل على توفير كافة الوسائل التي تتيح دمجهم في المجتمع، وذلك بإصدارات مطبوعة بلغة برايل للمكفوفين وكتب صوتية، وتهيئة كافة المنشآت التابعة لوزارة الثقافة من مسارح وقصور ثقافة ومكتبات وغيرها لاستقبال أصحاب الإعاقة الحركية، بخلاف تبني المواهب بدار الأوبرا وأكاديمية الفنون وقطاع الفنون التشكيلية وقصور الثقافة وفرق قطاع الإنتاج الثقافي.

430253483_784598837028884_1907549868600691447_n

430227527_784598807028887_4242098325723389332_n