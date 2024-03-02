تحريات حول نشوب حريق بمصنع سجاد بالوراق

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول نشوب حريق داخل مخزن سجاد بمنطقة كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة الوراق

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص اثار الحريق

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن سجاد بمنطقة كورنيش النيل بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.