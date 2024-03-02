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السبت 02 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الشرقية يستقبل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري الجديد

استقبال رئيس الإدارة
استقبال رئيس الإدارة المركزية للري
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استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمكتبه بالديوان العام اليوم المهندس محمد احمد قاسم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لتهنئته بمهام منصبه الجديد داخل محافظة الشرقية متمنيًا له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد المحافظ، أهمية التعاون والتنسيق بين المحافظة والإدارة المركزية للموارد المائية والري وجميع الجهات المعنية والمديريات الخدمية والهيئات لتذليل كافة العقبات المتعلقة بإنهاء مصالح المواطنين والمتابعة المستمرة للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لضمان تحسين خدمات توصيل مياه الري لكافة المزارعين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد احمد قاسم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أنه تم وضع خطة عمل للإرتقاء بمنظومة العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وترشيد المياه وحل مشاكل ضعف توصيل المياه لنهايات الترع لتحقيق عدالة توزيع المياه الصالحة لري الأراضي الزراعية ما يحقق زيادة في الإنتاج الزراعي للمحاصيل.

الإدارة المركزية للموارد المائية والري افضل الخدمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب المهندس محمد احمد