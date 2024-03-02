طلب إحاطة بشأن غلق وحدة المناظير بمستشفى حميات الإسكندرية

قدمت الدكتورة سارة النحاس عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصحة، طلب إحاطة موجه إلى وزير الصحة والسكان بشأن "إغلاق وحدة مناظير بمستشفى الحميات الإسكندرية".

وقالت الدكتورة سارة النحاس، إنه بناءً عن أعطال كهربائية وعدم الصيانة الدورية لأجهزة المناظير بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الحميات تسببت بوقف كامل لأسابيع وتأجيل مواعيد المرضى لأجل غير مسمى، مما ترتب عليه زيادة قوائم الانتظار وذعر وقلق لحالات جاهزة بالأشعة والتحاليل من شهور.

وطالبت النائبة سارة النحاس بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الصحية بالنواب، وكذلك سرعة تشغيل وحدة المناظير بمستشفى الحميات لتخفيف العبء عن كاهل المرضى.