"الأوقاف الإسلامية بالقدس": 20 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة برحاب المسجد الأقصى

أعلنت الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن 20 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى رغم تشديدات الاحتلال على دخول المصلين، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وقالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن مجموعة كبيرة عسكرية من جيش الاحتلال برفقة جرافات عسكرية في مخيم قلنديا، واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات المقتحمة، وتم إطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف تجاه الشبان من قبل قوات الاحتلال.

وأضافت "السلامين"، خلال مداخلة، أنه جرى إطلاق النار بشكل كثيف باتجاه مركبة فلسطينية على مدخل المخيم، وكان بداخلها شابان تمكنا من الفرار ولكن أصيب أحدهما بالرصاص الحي في الخاصرة، ونقل إلى مجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج.

وأشارت إلى أن هذه القوة داهمت منزل الشهيد مناصرة، وكسرت وعبثت بمحتويات المنزل، واعتقلت والد الشهيد وأحضرت استدعاءات مقابلة لأشقائه، وتم تحريز جدران المنزل تمهيدا لهدمه لاحقا.

وأوضحت أن الشهيد مناصرة نفذ عملية أول أمس قتل فيها مستوطن، وكان هناك تخبط في الإعلام الإسرائيلي بأن المنفذين هم 3 أم 1 ولكن اتضحت الصورة بأن منفذ العملية شخص واحد، وهو تابع لجهاز الضبطية الجمركية والاستخبارات، وبعد ذلك أعلن عن استشهاده.

ولفتت إلى أنه قبل انسحاب قوات الاحتلال تم إطلاق من قبل الشبان الفلسطينيين الألعاب النارية تجاه قوات الاحتلال، ومن ثم انسحبت تجاه حاجز قلنديا العسكري، بعد اقتحام استمر 3 ساعات ونصف.