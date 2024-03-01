فرقة قنا للفنون الشعبية تشارك في حفل افتتاح مهرجان شباب الجنوب

يشهد قصر ثقافة قنا، في السابعة مساء اليوم الجمعة، حفل انطلاق فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري، وبرعاية وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، ومحافظة قنا.

ويتضمن برنامج حفل الافتتاح عرض أوبريت غنائي استعراضي بقيادة المخرج محمد مصطفى، بمشاركة فرقة قنا للفنون الفنية والاستعراضية، بقيادة أحمد فؤاد، ويعقبه العرض العراقي "طقوس الحطب" من إخراج د. نشأت مبارك، حيث تحتفي الدورة الثامنة بالمسرح العراقي.

وتقام الدورة الثامنة لمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب في الفترة من 1 إلى 6 مارس الجاري ، بمشاركة اختيار 13 عرضًا بالمسابقة الرسمية من مصر، العراق، الأردن، تونس، الجزائر، ليبيا، فلسطين، المغرب، البحرين، سلطنة عمان، وإسبانيا.

وفي برنامج يعرض خارج المسابقة الرسمية، 4 عروض من مصر، وتونس، ورومانيا، والهند، وفي برنامج عروض مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة يعرض 3 مسرحيات من مصر، والعراق، والسودان، وفى برنامج مسرح الطفل يشارك 3 عروض من مصر، وفي برنامج مسرح الحكي، تم اختيار عرض واحد من فلسطين "سرديات فلسطينية"، وضمن فعاليات المهرجان يقام برنامج تنمية القرية والذي يشمل عروض الحكي ومسرح العرائس والمكتبة المتنقلة، وعروض المهرج.

ويقدم المهرجان ثمانية إصدارات مسرحية متنوعة بالتعاون مع دار حابي للنشر، بدورته الثامنة، كما ينظم 10 ورش تدريبية خلال فعاليات الدورة الثامنة، يستضيف إدارة المهرجان من خلالها 70 شاب من الأقاليم المختلفة لحضور الورش التدريبية مجانًا في قنا.