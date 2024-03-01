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الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يعد ويقدس زيت الميرون.. 11 مارس

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بأنه سيتم إعداد وتقديس زيت الميرون المقدس بيد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة أعضاء المجمع المقدس (١١، ١٢ مارس).
وأضافت الصفحة الرسمية للكنيسة منذ قليل، أن هذا التقديس سيتم للمرة الـ٤١ في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

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أعداد تقديس زيت الميرون قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية