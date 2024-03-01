البابا تواضروس الثاني يعد ويقدس زيت الميرون.. 11 مارس

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بأنه سيتم إعداد وتقديس زيت الميرون المقدس بيد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة أعضاء المجمع المقدس (١١، ١٢ مارس).

وأضافت الصفحة الرسمية للكنيسة منذ قليل، أن هذا التقديس سيتم للمرة الـ٤١ في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

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