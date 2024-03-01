غدًا.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للسياحة الصحية

تنطلق غدا السبت، فعاليات المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمستمر لمدة يومين.

وقال اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء والرئيس الشرفي للمؤتمر، إن إطلاق المؤتمر جاء بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإبراز إمكانات الدولة المصرية في السياحة الصحية بشقيها الاستشفائي والعلاجي، وكذلك إمكاناتنا في المؤسسات الصحية المتخصصة في تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية، وعلى رأسها مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في محافظة جنوب سيناء.

وأضاف أن محافظة جنوب سيناء بما تمتلكه من مميزات عديدة ستصبح عاصمة السياحة العلاجية في مصر، لافتًا إلى أن مستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية فى المحافظة تعد أول مستشفى حكومي خضراء لافتًا إلى أنه سيتم رفع توصيات المؤتمر إلى رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ورئيس المؤتمر، إن الرئيس السيسي وجه بالاستفادة القصوى من تجارب الدول الناجحة في السياحة العلاجية، مؤكدًا أن مصر تمتلك القدرة وأفضل المؤسسات الصحية وأفضل العناصر الطبية والكفاءات المشهود لها دوليًا لتنمية السياحة العلاجية.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى الأهمية السياسية للمؤتمر، فمصر لديها كل المقومات لتكون المقصد الأول للسياحة العلاجية في إفريقيا والشرق الأوسط، ولدينا منشآت كهيئة رعاية صحية بكافة محافظات التغطية الصحية الشاملة تؤهلنا للتنافس في مجال السياحة الصحية.

كان اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، عقد عقد اجتماعا في فبراير الماضي؛ للوقوف علي آخر الاستعدادات الخاصة بمؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والعلاجية وشارك في الاجتماع الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والدكتور سميح عامر، والدكتور أشرف بدوي، من الشركة المنظمة للمؤتمر، والقيادات وممثلي أبرز الوزارات والهيئات ذات الصلة، والمعنيين.

وتناول الاجتماع تفاصيل الاستعدادات للمؤتمر، بالإضافة لاستعدادات إقامة معرض للأعشاب الطبية والمشغولات اليدوية التي تشتهر بها مدينة سانت كاترين وذلك على هامش المؤتمر.