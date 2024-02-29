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الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. المجزرة مستمرة.. استشهاد أكثر من 30 ألف شخص في قطاع غزة

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 1 مارس 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي يستقبل البرهان
دعم مصري كامل لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بالسودان
المجزرة مستمرة.. استشهاد أكثر من 30 ألف شخص في قطاع غزة
واشنطن تدعو الاحتلال إلى ضمان وصول المصلين للمسجد الأقصى في رمضان
مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية
بوتين يحذر من اندلاع حرب نووية حال تدخل "الناتو" عسكريًا في أوكرانيا
مخاوف من اندلاع صراع جديد في مولدوفا
مقتل زعيم المعارضة التشادية يحيى ديلو في هجوم للجيش

السيسي قطاع غزة رمضان