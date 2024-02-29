اقرأ غدا في "البوابة".. المجزرة مستمرة.. استشهاد أكثر من 30 ألف شخص في قطاع غزة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 1 مارس 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي يستقبل البرهان

دعم مصري كامل لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بالسودان

المجزرة مستمرة.. استشهاد أكثر من 30 ألف شخص في قطاع غزة

واشنطن تدعو الاحتلال إلى ضمان وصول المصلين للمسجد الأقصى في رمضان

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية

بوتين يحذر من اندلاع حرب نووية حال تدخل "الناتو" عسكريًا في أوكرانيا

مخاوف من اندلاع صراع جديد في مولدوفا

مقتل زعيم المعارضة التشادية يحيى ديلو في هجوم للجيش