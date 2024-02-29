رئيس مدينة الشهداء يناقش الاستعداد لفتح التصالح ورصد وإزالة مخالفات البناء

عقد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم، اجتماعًا مسائيًا حضره نواب رئيس المدينة وسكرتير المجلس ورؤساء الوحدات القروية ومديري التفتيش المالي والإداري والبيئة الإدارة الهندسية.

ووجه رئيس المدينة خلال الاجتماع إلى الاستعداد الكامل لفتح باب التصالح في مخالفات البناء طبقًا لقانون التصالح الجديد، مؤكدًا على عدم وجود مجال للتباطؤ أو التراخي عند عودة العمل بالملف.

وأكد أبو حطب، تواصل حملات الإزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص مشددًا على الإزالات الفورية في المهد لكافة أشكال التعديات والمخالفات، والرصد الدقيق لنقاط المتغيرات المكانية والتعامل الفوري حيالها.

وشدد رئيس المدينة على ضرورة الانتظام في أعمال رفع كافة التراكمات، ونواتج التطهير والهدم، والحفر، سواءً بالمدينة أو قرى المركز لسرعة تمهيد الطرق أمام المواطنين، وتسهيل الحركة، مؤكدًا على التنسيق والتواصل المستمر مع إدارة الري لتنظيف وتطهير الترع حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، والمظهر العام للترع.

وناقش رئيس المدينة خلال الاجتماع ملف أشجار المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة" مشددًا على الرعاية الكاملة للأشجار لضمان تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمبادرة، ومشيرًا إلى استلام دفعة جديدة من الأشجار لتوزيعها على المدينة وقرى المركز.