بالصور.. تكريم المشاركين في دورة " الفاو" بالبحيرة

اختتمت دورة تدريب المدربين حول الزراعة الذكية مناخيًا والحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وتطبيقاتها في مدارس المزارعين الحقلية بمحافظة البحيرة، التي نظمتها منظمة "الفاو" بالتعاون مع مديرية الزراعة

تم توزيع شهادات اجتياز الدورة على المتدربين في حفل حضره عدد من الشخصيات البارزة في المجال الزراعي.

وقام المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، والمهندس حسام محفوظ، مدير عام مديرية الزراعة بالنوبارية، بتسليم الشهادات للمتدربين بحضور العديد من الشخصيات المهمة في المجال الزراعي بالمحافظة.

أثناء الحفل، أعطى وكيل الوزارة الفرصة للمتدربين للتعبير عن تجاربهم والاستفادة التي حققوها خلال فترة الدورة التدريبية.

كما شدد على أهمية استفادة العاملين في قطاع الزراعة بالبحيرة من المعلومات والخبرات المكتسبة، ودراسة إمكانية تطبيقها عمليًا.

وأعرب عن دعمه وتأييده الكامل لتحقيق أقصى استفادة للجميع.

وأكد وكيل الوزارة عن شكره وتقديره لمنظمة "الفاو" والوفد المرافق لهم على اختيارهم لمحافظة البحيرة لإقامة هذه الدورة التدريبية، نظرًا لأهمية المحافظة الزراعية ومساحتها الكبيرة وتمنى للجميع التوفيق في تطبيق المعلومات المكتسبة في المجال الزراعي.