بوجبا يرد على قرار المحكمة الإيطالية

علق الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالى، على قرار إيقافه لمدة 4 سنوات، بعد فشله فى اختبار المنشطات الذى وقع فيه بعد مباراة أودينيزي فى ديسمبر الماضى.

ونشر الفرنسى بيانًا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، علق فيه على قرار إيقافه من قبل محكمة مكافحة المنشطات الإيطالية، قال فيه: "لقد تم إبلاغي اليوم بقرار المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات، وأعتقد أن الحكم غير صحيح.. أشعر بالصدمة والحزن الشديد لأن كل ما بنيته في مسيرتي الاحترافية قد سلب مني".

وأضاف: "عندما أتحرر من القيود القانونية، ستصبح القصة كاملة واضحة، لكنني لم أتناول مطلقا عن قصد أو عن عمد أي مكملات تنتهك لوائح مكافحة المنشطات".

وأشار إلى: "باعتباري رياضيا محترفا، لن أفعل أبدا أي شيء لتحسين أدائي باستخدام مواد محظورة، ولم أقم أبدا بعدم احترام أو خداع زملائي الرياضيين وأنصار أي من الفرق التي لعبت لصالحها أو ضدها".

وأنهى حديثه قائلًا: "نتيجة للقرار الذي تم الإعلان عنه اليوم، سأستأنف هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية".