حبس عاطل لقتله سائق وإصابة آخرين في مشاجرة بالخانكة

أمرت نيابة مركز شرطة الخانكة، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقتله سائق وإصابة آخرين في مشاجرة بينهما بسبب رفض المجني عليه توصيل المتهم بسيارته إلى أحد الأماكن بدائرة مركز الخانكة.

وطلبت النيابة تحريات مباحث المركز حول الواقعة وظروفها وملابساتها والتحفظ على الأسلحة البيضاء المضبوطة والاستعلام عن حالة المصابين في الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد بتلقي المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز الخانكة بلاغا بنشوب مشاجرة بمنطقة أبو زعبل ووجود متوفى ومصابين.

انتقلت أجهزة الأمن وتبين مصرع سائق 20 سنة على يد عاطل بسبب طلب الأخير من الأول توصيله بسيارته إلى أحد الأماكن فرفض ونشبت بينهما مشاجرة استعان خلالها كل طرف منهم بذويه.

وأسفرت المشاجرة عن قيام المتهم بطعن المجني عليه فلقي مصرعه، كما أصيب اثنين من أبناء عمومة المجنى عليه، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وألقى القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحفظت الأجهزة الأمنية على السلاح الأبيض ،"سكين"، المستخدم في الواقعة وقررت جهات التحقيق إرساله للمعمل الجنائي.