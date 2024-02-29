الوداد والرجاء يعلنان الاستئناف على عقوبات الاتحاد المغربي

أعلن ناديى الوداد والرجاء المغربى، استئنافهما على العقوبات الموقعة عليهما من لجنتي الانضباط والتأديب بالاتحاد المغربي لكرة القدم.

كانت لجنتى الانضباط والتأديب بالاتحاد المغربى، قد قررا حرمان الرجاء من مشجعيه في 4 مباريات، مع تغريمه 5 آلاف دولار على خلفية أحداث الشغب التي تورط فيها أنصاره في مدينة تطوان.

وبخصوص فريق الوداد، تقرر إيقاف محمد طلال المتحدث الرسمي للفريق، لعام كامل على خلفية تصريحات وصفتها اللجنة بالمسيئة وغير المسؤولة باتهامه التحكيم باستهداف ناديه بالدوري.

ويسعى الناديين تخفيف هذه العقوبات ومن خلال الاستئناف لتقليص حجم الأضرار، وتحديدا نادي الرجاء الذي سيعاني رياضيا واقتصاديا جراء هذه العقوبات الثقيلة.