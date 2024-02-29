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الخميس 29 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

محكمة كويتية: حزب الله جماعة محظورة تسعى لتكوين الجمهورية الإيرانية الكبرى

حزب الله
حزب الله
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أدانت محكمة كويتية، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين بتهمة التخابر مع حزب الله، بحسب ما أوردته صحيفة "القبس" الكويتية.
وألغت مكمة التمييز الكويتية حكما السابق بتبرئة المتهمين الثلاثة، والامتناع عن النطق بالعقاب والزامهم بحسن السير والسلوك.
وقالت محكمة التمييز الكويتية إن جماعة حزب الله اللبناني محظورة ومجرمة وفق القانون، وهو تنظيم مسلح يخطط لهدم النظم الاساسية في الكويت لتكوين الجمهورية الإيرانية الكبرى، كما أنه تنظيم يؤمن بالثورة الإيرانية ومبادئها ويسعى لنشرها في الكويت.

التخابر مع حزب الله محكمة كويتية الجمهورية الإيرانية الكبرى