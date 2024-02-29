الأقصر عاصمة الثقافة الرياضية العربية ٢٠٢٤ وبغداد ٢٠٢٥.. صور

انجاز جديد للاتحاد العربي للثقافة الرياضية، تحقق خلال اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذي عقد امس بمقر جامعة الدول العربية وبحضور احمد ابو الغيط الامين العام وهيفاء ابو غزالة الامين العام المساعد والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، حيث تم تسليم رئاسة المجلس الوزاري من الامير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة السعودي الى الدكتور محمد النابلسي وزير الشاب الاردني، وشهدت الجلسة كلمات من الامين العام والوزراء المصري والسعودي والاردني والفلسطيني توقفت جميعها امام مايعانيه الشعب الفلسطيني، وطالبوا الدول والهيئات الدولية بضرورة التدخل العاجل من اجل انهاء الحرب في غزة، واصدر المجلس الوزاري ٥٣ قرارا كان من بينها قرارين يخصان الاتحاد العربي للثقافة الرياضية،اولهما الموافقة

على اختيار مدينة الأقصر المصرية عاصمة الثقافة الرياضية العربية للعام الجاري ٢٠٢٤ وثانيهما اختيار العاصمة العراقية بغداد عاصمة الثقافة الرياضية العربية للعام المقبل ٢٠٢٥، واشاد الوزراء بفكرة عاصمة الثقافة الرياضية العربية كونها تهدف الى الحفاظ على الهوية العربية وتعزيز روابط الصداقة بين الشباب العربي وتشجيع المدن على الدمج بين الثقافة والرياضة باعتبارهما القوة الناعمة للمجتمعات

وحضر الاجتماع الاعلامي اشرف محمود رئيس الاتحاد العربي والاعلامي حسن شرارة عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد، مع عدد من الوزراء العرب حيث كان عمل الاتحاد موضع احترام وتقدير من الجميع، وتلقيا وعودًا بتأسيس اتحادات وطنية قريبًا في عدة عواصم عربية.