قنصل عام الصين بالإسكندرية: ندعم بقوة الرئيس السيسي لقيادة الشعب لاتباع مسار التنمية

أكد قنصل عام الصين بالإسكندرية يانج يى، على أن الصين تدعم بقوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادة الشعب المصرى لاتباع مسار التنمية بما يتناسب مع ظروفها الوطنية.

وأضاف خلال لقاء جمعه بعدد من الصحفيين بالإسكندرية اليوم الخميس، بمقر القنصلية بمحرم بك، أن الصين تدعم مصر بقوة في معارضة التدخل الأجنبى وحماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية. كما تدعمها في انتهاج سياسة خارجية مستقلة ولعب دور أكثر أهمية في الشؤون الدولية والإقليمية.

وأشار إلى أنه بفضل الاستراتيجية للرئيس شي جينبيغ والرئيس عبدالفتاح السيسي، تم تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، حيث حقق التعاون العملي بين الصين والاسكندرية نتائج مثمرة.

وأكد أن الصين مستعدة للعمل مع مصر لتعزيز عالم متعدد الأقطاب متساو ومنظم وعولمة اقتصادية شاملة، والبناء المشترك لمجتمع المستقبل المشترك للبشرية وخلق عالم أفضل.

وتابع: "نحن نقدر استجابة مصر الإيجابية لمبادرة الحزام والطريق، وستكون الصين شريكا استراتيجيا طويل الأجل وموثوقا به في عملية التنمية والنهضة في مصر، يصادف هذا العام الذكري العاشرة لإقامة علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر، وسوف تعزز الصين ومصر تنمية التواصل الاستراتيجي وتعزيز التعاون العملي لتحقيق نتائج أكبر وسوف يعملان معا لتعزيز التحديثات الخاصة لكل منهما".