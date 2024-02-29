كتل هوائية صحراوية وراء ارتفاع الحرارة.. وتحذير مهم من الأرصاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع فى درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على كافة الأنحاء؛ إذ تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا لذلك من المتوقع أن يسود اليوم الخميس طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن تكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة غدا الجمعة؛ حيث سوف تتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية تعمل على رفع درجات الحرارة ونشاط الرياح الذى يعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى، ثم يعقب هذا الارتفاع انخفاض فى درجات الحرارة.

ونصحت الأرصاد المواطنين بعدم الانخداع بهذا الارتفاع وتخفيف الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد، كما يفضل عدم ري محصول القمح نتيجة نشاط الرياح المصاحب للحالة الجوية.