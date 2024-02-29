جامعة السوربون أبو ظبي تحتفل بتخريج الدفعة الـ12 من طلبة الشهادة المهنية بإدارة الوثائق

احتفلت جامعة السوربون أبو ظبي والأرشيف والمكتبة الوطنية بتخريج الدفعة الثانية عشرة من طلبة الشهادة المهنية في إدارة الوثائق والأرشيف، وذلك بحضور البروفيسورة ناتالي مارسيال براز، مديرة جامعة السوربون أبو ظبي، وحمد المطيري، رئيس البرنامج العلمي للكونجرس، مدير إدارة الأرشيفات في الأرشيف والمكتبة الوطنية، في مقر الجامعة.

وبهذه المناسبة القى حمد المطيري، رئيس البرنامج العلمي للكونجرس، كلمة الأرشيف والمكتبة الوطنية، قائلاً: "يتجدد لقاؤنا لنحتفل بتخريج الدفعة الثانية عشرة من طلبة الشهادة المهنية في إدارة الوثائق والأرشيف، ومع تخريج كل دفعة من المنتسبين تزداد مكانة هذه الشهادة التخصصية رسوخاً مؤكدة أنها سمة للأرشيفي الذي يسعى للتميز في عمله، فبناء اقتصاد المعرفة لا يمكن أن تكتمل حلقاته إلا بوجود المهنيين المتدربين الذين يتمتعون بالمهارات المتطورة".

وأضاف المطيري، أن الشهادة المهنية بوصفها شهادة احترافية في علوم الأرشفة وإدارة الوثائق- لها أهميتها في سوق العمل، وحثّ سعادته الخريجين على مزيد من العطاء في ظل التوجهات المستقبلية لأرشيفاتنا التي تواكب التقدم التقني وتطور الممارسات والمعايير الأرشيفية في العالم، وهنأ الخريجين، وشكر جامعة السوربون أبوظبي والجهاز التدريسي على جهودهم.

من جانبه علّق الدكتور برتران آن، نائب مدير جامعة السوربون أبوظبي للشؤون الأكاديمية قائلاً: "يسعدنا الاحتفال بتخريج الدفعة الثانية عشرة من طلاب برنامج الشهادة المهنية في إدارة الوثائق والأرشيف، وهو برنامج يزود الأفراد بالمهارات والمعرفة اللازمة لإدارة السجلات التاريخية والحالية. إن هذا البرنامج هو شهادة على التزامنا بتوفير تعليم عالي الجودة يلبي احتياجات المجتمع ويؤهل خريجينا لمهن ناجحة. تهانينا لجميع الخريجين على هذا الإنجاز الهام، ونتطلع إلى مساهماتهم المستقبلية في مجال إدارة الوثائق والأرشيف".

هذا وضمت هذه الدفعة المميزة عدداً كبيراً من المهنيين الذين يشغلون مناصب في مختلف القطاعات، مثل: ديوان ممثل الحاكم - منطقة الظفرة، صندوق أبوظبي للظفرة، هيئة الأوراق المالية والسلع، مكتب أبوظبي التنفيذي، الهيئة الاتحادية للضرائب، مبادرة "لئلا ننسى" المدعومة من مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، والاتحاد للمعلومات الائتمانية، والأرشيف والمكتبة الوطنية وشركة نفط البحرين. وتعكس الخلفية المتنوعة للخريجين التزام جامعة السوربون أبوظبي بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية بتقديم تعليم عالي الجودة للأفراد من مختلف القطاعات والصناعات.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج التدريب المكثف استمر مدة 6 أسابيع؛ حيث شارك المنتسبون في مناهج دراسية شاملة تتضمن التدريب النظري داخل حرم جامعة السوربون أبوظبي والعملي في مركز الحفظ والترميم التابع للأرشيف والمكتبة الوطنية، و يهدف البرنامج -الذي يقدمه خبراء من الأرشيف والمكتبة الوطنية- إلى تزويد الخريجين بالمهارات والمعرفة الضرورية لتحقيق التفوّق في مجالاتهم.

خريجو الدفعة 12 من منتسبي الشهادة المهنية

مدير إدارة الأرشيفات يلقي كلمة الأرشيف والمكتبة الوطنية في حفل التخريج

جانب من الجمهور في حفل التخرج