السفير البريطاني يزور منشآت هيئة الرعاية الصحية بأسوان

استقبلت هيئة الرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، خلال زيارته لمنشآت الهيئة في محافظة أسوان.

خلال الزيارة، تم تفقد الأقسام المختلفة بالوحدة والتعرف على تجربة المريض داخل المنشأة، وفحص الخدمات المقدمة التي تشكل 80% من الخدمات الطبية اللازمة للمواطن، كما تم لقاء الأطقم الطبية والإدارية للوحدة، واستقبال آراء المواطنين حول مستوى الخدمة الصحية المقدمة لهم.

أشاد السفير بايلي بجودة الخدمات في وحدة طب الأسرة بقرية المنصورية، مؤكدًا على أهمية هذه الخدمات في تحسين صحة المواطنين، مشيرا إلى التعاون القائم بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الصحة، كما أكد دعم بلاده لجهود مصر في تحسين مستوى الخدمات الصحية للمواطنين.

من جهته، أكد الدكتور السبكي على جودة الخدمات داخل المنشآت وأشار إلى التعاون المثمر بين البلدين في مجال الرعاية الصحية الأولية وأطباء الأسرة.

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