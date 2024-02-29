ads
الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

السفير البريطاني يزور منشآت هيئة الرعاية الصحية بأسوان

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبلت هيئة الرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، خلال زيارته لمنشآت الهيئة في محافظة أسوان.

خلال الزيارة، تم تفقد الأقسام المختلفة بالوحدة والتعرف على تجربة المريض داخل المنشأة، وفحص الخدمات المقدمة التي تشكل 80% من الخدمات الطبية اللازمة للمواطن، كما تم لقاء الأطقم الطبية والإدارية للوحدة، واستقبال آراء المواطنين حول مستوى الخدمة الصحية المقدمة لهم.

أشاد السفير بايلي بجودة الخدمات في وحدة طب الأسرة بقرية المنصورية، مؤكدًا على أهمية هذه الخدمات في تحسين صحة المواطنين، مشيرا إلى التعاون القائم بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الصحة، كما أكد دعم بلاده لجهود مصر في تحسين مستوى الخدمات الصحية للمواطنين. 

من جهته، أكد الدكتور السبكي على جودة الخدمات داخل المنشآت وأشار إلى التعاون المثمر بين البلدين في مجال الرعاية الصحية الأولية وأطباء الأسرة.

IMG-20240229-WA0007
IMG-20240229-WA0007
IMG-20240229-WA0008
IMG-20240229-WA0008
IMG-20240229-WA0009
IMG-20240229-WA0009
IMG-20240229-WA0006
IMG-20240229-WA0006
IMG-20240229-WA0010
IMG-20240229-WA0010
IMG-20240229-WA0005
IMG-20240229-WA0005
التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية الخدمات التي تقدمها الدكتور احمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية السفير البريطاني بالقاهرة المملكة المتحد جهود الدولة