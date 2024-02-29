قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس، وقامت المقاومة الفلسطينية، في المخيم بإطلاق النار باتجاه قوات الاحتلال، خلال الاقتحام.

ومنذ صباح اليوم، وتنفذ القوات الإسرائيلية عدة اقتحامات في مدن وبلدات فلسطينية، فاقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة حلحول، شمال مدينة الخليل، وقامت قوات الاحتلال، بمداهمة عدة منازل داخل المدينة وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، كما شن الاحتلال حملة اعتقالات داخل المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اللبن الغربي في رام الله، وفي منطقة خلة نفيسة بمحافظة الخليل، وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باعتقال الطفل أحمد أمين الطيطي، ووالده أمين الطيطي، بعد مداهمة منزليهما.