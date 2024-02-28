السيسي لحسين الجسمي: «أهل الإمارات حبايبنا والشيخ محمد بن زايد أخويا وحبيبي»

وجه الفنان حسين الجسمي، رسالة خلال حضوره احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الخامسة، موضحا أنه كل عام يرى التطور والدعم لأبطالنا المصريين والمصريات من ذوي الهمم بدعم والدهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال حسين الجسمي، إن “الرئيس السيسي أجدع ناس.. واتشرف كإماراتي مصري أن أكون دائما في ضهرهم.. ما بتأخرش أبدا عن مصر”، متابعا “اجدع ناس دايما يكونوا في ضهر بعض”، فيما شكره الرئيس السيسي، قائلا "أشكرك على كلامك الجميل وأحاسيسك الجميلة وإحنا فعلا اخوات يا حسين".

وقال الرئيس السيسي "أنت متعرفش أهل الإمارات قد إيه هما حبايبنا، والشيخ محمد بن زايد أخويا وحبيبي.. أنت وجودك معانا رسالة ومتشكر جدا لكلامك الحلو ودايما مع بعض في كل خير وسلام".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفلة قادرون باختلاف التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.