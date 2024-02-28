سياسي فلسطيني يكشف لـ"البوابة نيوز" تفاصيل اتفاق الهدنة بين إسرائيل والمقاومة

قال الدكتور ماهر صافي المحلل السياسي الفلسطيني، إن الحديث يدور في هذه الآونة حول اتّفاق محتمل في الأيام القادمة يقضي بإطلاق حماس سراح رهائن محتجزين لديها منذ السابع من أكتوبر 2023 والتزام وقف جديد لإطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزّة.

وأضاف صافي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء، أن ممثلي ومصر وقطر وإسرائيل والولايات المتحدة اجتمعوا في باريس وتوصلوا إلى تفاهم بين الدول الأربع حول الملامح الأساسية لاتفاق رهائن لوقف موقّت للنار وإطلاق سراح أسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأوضح صافي، بأن إسرائيل تشترط الإفراج عن جميع الرهائن، بدءاً بجميع النساء، وفق ما أعلن تساحي هنغبي، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بينما تشترط حماس من جانبها بوقف كامل لإطلاق النار وبانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وتوفير مأوى آمن لمئات آلاف المدنيين الذين شرّدتهم الحرب.

وتابع صافي، أن هناك العديد من التعديلات الجديدة بشأن القضايا الخلافية، وهي التي تتبلور في وقف إطلاق النار وعدد الأسرى المفرج عنهم بين الطرفين وانسحاب الجيش من غزة وإيجاد مأوى للنازحين ولكن من الملاحظ أن إسرائيل لم تقدم أيّ موقف جوهري بشأن شروط وقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة وهذه هي النقاط الخلافية التي تماطل إسرائيل في موافقتها.