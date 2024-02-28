برلماني: الرئيس السيسي يولي ذوي الهمم مكانة خاصة وهم في قلب وعقل الدولة

أشاد النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل قادرون باختلاف، في نسخته الخامسة قائلا: إنه تأكيد على اهتمام ورعاية الدولة لذوي الهمم، وتوفير كل الرعاية لهم، مضيفا: هذا ليس الحفل الأول ولكن الرئيس حريص على حضور كل فعالياتهم وحفلاتهم.

ونوه أبو عايشة في تصريحات صحفية له اليوم، أن النسخة الخامسة، تأكيد وتتويج لجهود الدولة وتوجيهات الرئيس برعاية، ودمج ذوي الهمم في المجتمع بعد إعداد برامج تدريب وتأهيل خاصة بهم، لافتا إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي لرعاية ذوي الهمم ولعل إنشاء صندوق قادرون باختلاف وتشريع قانون منظم لدوره أحد أهم أوجه اهتمام الدولة بهم.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن إقامة هذا الحفل سنويا تأكيد أن هذه الشريحة من ذوي الهمم في قلب وعقل الدولة المصرية ولهم كل حقوقهم وانطلاق نحو الجمهورية الجديدة والعدالة، وحق المواطنة لكل المصريين.

واختتم أبو عايشة، أن حضور الرئيس السيسي فعاليات هذه النسخة وما سبقها يؤكد أن هذه الشريحة من المصريين لها كل الاهتمام والأولوية من جانب الدولة، وهو ما لم يكن موجودا من قبل وفي أي العصور، فذوي الهمم يتصدرون أولويات الدولة المصرية، ولهم مكانة خاصة بتوجيهات ورعاية الرئيس السيسي.