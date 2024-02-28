توزيع كراتين مواد غذائية وبطاطين وملابس جديدة على الأسر الأولى بالرعاية في إطسا

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم بقيادة جبريل عبد الوهاب، جمعية الأورمان فى دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرية الوابور بمركز أطسا فى محافظة الفيوم وذلك من خلال توزيع عدد ١٦٥ كرتونة مواد غذائية، وعدد ١٠٠ لحاف فيبر، وعدد ١٥٠ بطانية، وعدد ٢٥٠ قطعة ملابس جديدة، فضلا عن تركيب عدد ١١ حالة وصلة مياه نقية، وذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الفيوم وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد جبريل عبد الوهاب، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهاً بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان،: أكثر ما يُسعدنا هو فرحة الحالات المستفيدة، حيث شاهدنا فرحة أهالي قرية الوابور بمركز اطسا، عند استلامهم كراتين المواد الغذائية وخاصة بمناسبة دخول شهر رمضان المعظم، فضلا عن سعادتهم بدخول مياه الشرب النقية لبيوتهم.

وأضاف، أن جمعية الأورمان لها تدخلات عديدة للحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية على أرض الفيوم، منها توفير دعم للمشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وكذا توزيع المساعدات المباشرة من ألحفة وبطاطين ولحوم.

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