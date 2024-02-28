حزب المؤتمر: إسقاط المعونات الإغاثية على غزة خطوة إنسانية نبيلة تعكس روح التضامن المصري

قال حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ ، ومؤسس مجلس القبائل العربية، إن إعلان العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى بأن مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا، ينفذون عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة، تستهدف تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، ورسالة قوية من مصر تؤكد على دعمها للقضية الفلسطينية.

وأكد حزب المؤتمر، في بيان له اليوم، أن إسقاط المعونات الإغاثية المصرية على غزة خطوة إنسانية نبيلة تُعكس روح التضامن المصري مع الشعب الفلسطيني، وتأكيد على التزام مصر بمساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها.

وأوضح حزب المؤتمر، أن المعونات الإغاثية المصرية تشمل مواد غذائية وطبية أساسية، لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الأساسية.

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تواصل جهودها من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة.

وتابع حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية تخوض ملحمة إنسانية من أجل تقديم إدخال المساعدات بما يساهم فى تخفيف معاناة الشعب الفلسطينى، مما يعكس حجم التضامن المصرى مع أهالينا فى قطاع غزة، وحرص مصر على دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات سواء السياسية أو الإنسانية.

ولفت حزب المؤتمر، إلى أن مصر تقوم بدورها السياسى والإنسانى على أكمل وجه، سواء من خلال الاتصالات السياسية والدبلوماسية والتنسيق على مدار الساعة مع كل الأطراف الدولية والإقليمية لوضع سبل حل الأزمة، ووقف التصعيد فى الأراضى الفلسطينية، أو من خلال دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح المصرى.