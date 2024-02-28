في اليوم الـ 145 على التوالي.. شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، جراء غارات وقصف مدفعي عنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة.

وفي اليوم الـ 145 للعدوان الإسرائيلي، تركزت الغارات الجوية والقصف المدفعي على مدينة غزة ومحافظتي رفح وخان يونس، مع استمرار المدفعية الإسرائيلية في استهداف المنازل السكنية ومراكز الإيواء.

ودمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المنازل السكنية في غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، مع تواصل قصفها العنيف لمناطق مختلفة من المدينة، خاصة في المنطقة الشرقية، واستهدفت مربعًا سكنيًا في حي الأمل. وتجدر الإشارة إلى أن حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة شهد قصفًا مدفعيًا واشتباكات عنيفة. وقد نقلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني 34 إصابة جراء استهداف الاحتلال لمنزلين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة مساء أمس.

من ناحية أخرى، قام جيش الاحتلال بارتكاب 11 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، حيث لقي 96 شخصًا مصرعهم وأصيب 172 آخرون خلال الـ24 ساعة الماضية فقط. وبذلك يرتفع إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 29878 شهيدًا و70215 جريحًا منذ انطلاقه في السابع من أكتوبر الماضي، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية."