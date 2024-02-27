غدا.. الهيئة الإنجيلية تحتفل بجائزة صموئيل حبيب

تحتفل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية برئاسة الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، غدا الاربعاء، بجائزة “صموئيل حبيب” للتميز في العمل الاجتماعي التطوعي" أحد أبرز الجوائز التنموية التي تقدمها الهيئة" للمتميزين من القيادات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني في العمل التنموي والخدمي التطوعي، وذلك في تمام الساعة ٦ مساءً علي ان يبدأ الاستقبال الساعة ٥:٣٠ م بمقر الهيئة في ١٣٣١ شارع الدكتور أحمد ذكي - النزهة الجديدة.

ويشارك في الاحتفال عدد كبير من القيادات السياسية والدينية والتنفيذية من نخبة المجتمع.

جدير بالذكر أن الراحل الدكتور القس صموئيل حبيب هو مؤسس الهيئة القبطية الإنجيلية، ومديرها العام منذ عام 1950، وحتى رحيله في أكتوبر 1997. وهو أيضًا الرئيس الأسبق للطائفة الإنجيلية بمصر.