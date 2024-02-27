مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يزور مصر

بدات زيارة ممثلو مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مصر في الفترة من 25 فبراير إلى 1 مارس 2024 تعد الزيارة التي تستغرق ستة أيام جزءًا من سلسلة منتظمة من المشاورات وستتيح لممثلي المساهمين الفرصة للقاء كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى ممثلي الشركاء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني.

وسيقوم أعضاء مجلس الإدارة أيضًا بزيارة المشروعات الخاصة والعامة التي يمولها البنك في جميع أنحاء مصر. سيمثل مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: كاثرين توك، مديرة أستراليا وكوريا ونيوزيلندا ومصر إيلينا أباريسي، مديرة إسبانيا والمكسيك والإمارات العربية المتحدة خوسيه لياندرو، مدير الاتحاد الأوروبي مانويلا نينا، مديرة إيطاليا ليندر تريبل، مدير النمسا وإسرائيل وقبرص ومالطا وكازاخستان والبوسنة كارل ماتياس كلاوس، المدير المناوب لألمانيا جون نيكولايسن، المدير المناوب لفنلندا والنرويج ولاتفيا ولبنان لوسيان إيسار، المدير المناوب لتركيا ورومانيا وأذربيجان ومولدوفا وجمهورية قيرغيزستان والجزائر. كليمنت سيتز، المدير المناوب لفرنسا وسيجتمع ممثلو مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيرة التعاون الدولي ومحافظ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رانيا المشاط، ووزير الكهرباء والمتجددة محمد شاكر، والطاقة ووزير النقل كامل الوزير. وكذلك محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف. مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. منذ بدء عمليات البنك هناك في عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 11 مليار يورو في 174 مشروعًا في البلاد. وتشمل مجالات استثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل الطاقة والمياه البلدية وخدمات الصرف الصحي، والمساهمات في تطوير خدمات النقل