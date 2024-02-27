بروتوكول تعاون بين صيدلة الألمانية بالقاهرة ومستشفى مصر للطيران

وقعت الجامعة الألمانية بالقاهرة بحرمها بروتوكول تعاون بين كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية و مستشفى مصر للطيران بهدف التعاون المشترك فيما بينهما لتنظيم برامج تدريب لطلاب الكلية في مجالات صيدلة المستشفيات و الصيدلة الإكلينيكية .

وقام بالتوقيع من جانب الكلية الأستاذ الدكتور محمد العزيزى عميد الكلية ومن جانب المستشفى الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية بحضور الأستاذ الدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة الذي رحب بالسادة الحضور في بداية كلمته ، مؤكداً على ضرورة تدريب طلاب الكلية بغرض أكتسابهم الخبرة لممارسة الصيدلة الأكلينيكية واليقظة الدوائية بما يتيح لهم فرصة الألمام بكافة متطلبات المهنة و الأطلاع على أحدث تطبيقات الصيدلة ، وكذا التقنيات الحديثة التي تؤهل الخريج للعمل بالمستشفيات.

ولفت الدكتور حجازي إلى أهمية أختيار تدريب طلاب الكلية بمستشفى مصر الطيران نظراً لكونها تحرص على تقديم خبراتها العلمية والطبية المتميزة للمجتمع، وأضاف بأن المستشفى حصلت مؤخراً على إعتماد التميز في السياحة العلاجية Temos-GAHAR edition لتصبح أول مستشفى في جمهورية مصر العربية تحصل على هذا الإعتماد.

وفى السياق ذاته، نوه الدكتور أيمن صلاح إلى دور المستشفى التوعوي والتثقيفي في المجال الطبي الذى تتبناه لخدمة المجتمع ، مؤكدَا على أستعدادها لإستقبال طلاب الكلية ودعمهم بكافة الخبرات الصيدلية و الأكلينكية الملائمة لبرنامجهم الاكاديمي الذي تلقوه إيمانًا بأهمية توفير فرص تدريبية للطلاب ما ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على أدائهم الدراسي والتحصيلي.

ومن جانبه، قال الدكتور العزيزي ان بروتوكول التعاون يهدف إلى تقديم برنامج تدريبي معتمد يتضمن الجانب التطبيقي على ما يتلقاه الطلاب ببرنامجهم الأكاديمي بالكلية عن دور الصيدلي في ضبط الجرعات الدوائية وصرف الادوية وارشاد المرضي فيما يختص باستخدامات الادوية وتفاعلتها مع الادوية الأخرى والاطعمة المختلفة والتاثيرات الجانبية و ذلك لتحقيق الاستفادة المثلى من الدواء العلاجي والتقليل من الآثار الجانبية له والقدرة على مواجهة التحديات الدوائية العلاجية التي قد تصادفهم ، فالصيادلة هم الخبراء في العلاج بالعقاقير والأدوية المصنعة، والمهنيين الصحيين الأوائل الذين يحددون الاستخدام الأمثل للدواء؛ لتوفير النتائج الصحية الإيجابية للمرضى.

وعلى هامش توقيع البروتوكول، قام الوفد الزائر بجولة تفقدية داخل معامل الكلية حيث اشادوا بالمعامل المتوفرة بها المجهزة وفقاً لأحدث المعايير المطبقة بالجامعات الألمانية.

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