انطلاق فعاليات مؤتمر الدعوة الإسلامية لتحقيق شراكة أزهرية في صناعة وعي فكري آمن.. صور

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الثالث لكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة تحت عنوان «نحو شراكة أزهرية في صناعة وعي فكري آمن.. روية واقعية استشرافية»، بمركز الأزهر للمؤتمرات بالقاهرة، ومشاركة مختلِف الهيئات العلمية والبحثية والتعليمية بالأزهر، ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء واللجنة الدينية بمجلس النواب، ونقاب الأشراف، وعدد من المسؤولين والجهات المعنية.

ويشارك في المؤتمر الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية و السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، والدكتور محمود الفخراني، مساعد وزير الأوقاف.

ويهدف المؤتمر إلى عقد شراكة بين الهيئات الأزهرية لتوحيد الجهود في صياغة تشكيل الوعي المجتمعي وفق توجيه الإسلام لتحقيق سلامة الوطن، والاستفادة من تنوع الأوعية الفكرية الأزهرية في طرح رؤية متكاملة نحو تحصين الوعي الفكري للفرد والمجتمع من تسلل الأفكار الهدامة التي يحكم من خلالها على الإسلام زيفا وزورا، وتحقيق الريادة وإبراز الوسطية الأزهرية، وجاء ذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

7f70ec4c-6e05-4319-9f2b-0021b3c8a00f

98087847-be82-4f8c-8fd5-8c9c17749662