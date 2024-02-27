تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي أمام بلدية المحلة بالدوري الممتاز

يجري السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 3 تغييرات في تشكيل مباراة بلدية المحلة، المقرر لها اليوم الثلاثاء.

وعلمت «البوابة نيوز»، أن «كولر» استقر على إجراء بعض التغييرات في تشكيل الأهلي خلال مباراة بلدية المحلة، بسبب الإصابات وعودة بعض اللاعبين من الإيقاف.

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع أمام بلدية المحلة كالتالي:

حارس المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو

خط الهجوم: وسام أبو علي و موديست

ويدخل فريق الأهلي مباراة الليلة بحثاً عن تحقيق الانتصار ضمن خطة استعادة صدارة الدوري بعد خوض المؤجلات، حيث خاض 6 مباريات فقط بينما تأجلت 7 مباريات لارتباطه بالمشاركة في كأس العالم ودوري أبطال أفريقيا وبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وحسم الأهلي تأهله للدور ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا عقب فوزه على ميدياما بغانا بهدف نظيف فى الجولة الخامسة، ثم فوز يانج على شباب بلوزداد برباعية نظيفة فى تنزانيا ضمن الجولة ذاتها.

من جهته طالب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبيه بضرورة التركيز الشديد والتعامل بجدية مع المباراة وعدم الاستهانة بالخصم، واستغلال كل الفرص التى تتاح أمام مرمى المنافس، وضرورة اللعب بروح عالية لاستعادة الانتصارات فى بطولة الدوري، وتحقيق كل النقاط التي يلعب عليها في مسابقة الدوري.

كما طالب كولر لاعبي الأهلي باستعادة المستويات القوية والكرة الممتعة فى بطولة الدوري بعد التعادل السلبى مع سموحة فى آخر ظهور بالمسابقة، كما حث لاعبيه على ضرورة التعاون والتحرك الجيد بدون كرة واللعب من لمسة واحدة ونقل الكرة السريع.

ويستعيد الأهلي جهود أكثر من لاعب في مباراة بلدية المحلة، بعدما غابوا عن المشاركة في مباراة ميدياما الأخيرة لظروف مختلفة، مثل مروان عطية للإيقاف ومحمود كهربا لأسباب فنية وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا ومحمد الضاوي كريستو، العائدين من الإصابات المختلفة، والثنائي عمر كمال ومحمود الزنفلي، بسبب عدم القيد الأفريقي.

وفى المقابل، يتطلع فريق بلدية المحلة لتحقيق نتيجة إيجابية والعودة إلى الغربية ولو بنقطة من فم بطل النسخة الأخيرة من لقب الدوري، حيث استعد فريق البلدية جيدا لمواجهة الأهلي، فيما حرص أحمد عبد الرؤوف المدير الفني على تحضير لاعبيه نفسيا وذهنيا قبل هذه المواجهة الصعبة.

وعقد عبد الرؤوف محاضرات فنية ونظرية لشرح خطة المباراة وطريقة لعب الأهلي، وضرورة الحذر الشديد واللعب بروح عالية وتركيز شديد، وعدم ارتكاب الأخطاء، والحد من خطورة مفاتيح لعب الأهلي، وغلق المساحات أمام لاعبي الفريق الأحمر، ومنعه من الوصول إلى مرمى البلدية.