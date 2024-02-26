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الإثنين 26 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالمرج

ارشيفية
ارشيفية
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قررت نيابة المرج حبس تشكيل عصابي 4 أيام علي ذمة التحقيقات  تخصص نشاطهم الإجرامي في بالإتجار في الحشيش المخدر.
وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد قيام تشكيل عصابي بالاتجار في المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن  ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما 1.5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد خرطوش طلقة من ذات العيار.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في تجارة المخدرات بهدف الربح والاتجار غير مشروع.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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