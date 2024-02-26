تفاصيل التعاون الصناعي المصري الياباني لاستخلاص المياه من الهواء.. فيديو

كشف الدكتور إيهاب أبو بكر، رئيس مجلس إدارة التميز العلمي بوزارة الإنتاج الحربي، تفاصيل التعاون المصري الياباني لاستخلاص الماء من الهواء.

وقال إيهاب أبو بكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن برتوكول التعاون مع الجانب الياباني يهدف لإنتاج الماء من الهواء، موضحًا أن هذا الماء صالحا للشرب والاستخدام الآدمي.

وتابع: سيتم إنتاج الماء من الهواء في إحدى الورش التي تم إعدادها بشركة حلون للأجهزة المعدنية، موضحًا أن الجهاز المستخدم هو ياباني الصنع، وتم تنفيذ الاختبارات عليه داخل مصر لمعرفة موائمة هذا الجهاز للوضع في مصر.

وأوضح إيهاب أبو بكر، أن الجهاز الياباني حقق نتائج إيجابية في التجارب التي تم إجرائها على الجهاز، موضحًا أن الجهاز ينتج 16 لتر ماء من الهواء يوميا، وهذا الرقم جيد للغاية.

وأكمل: الجهاز يقوم بتعقيم الماء وتجهيزها بصورة جيدة صالحة للشرب، موضحًا أن مكونات الجهاز محلية الصنع، بهدف توطين الصناعة وتوفير العملة الصعبة.