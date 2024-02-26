التعادل السلبي يحسم لقاء الإسماعيلي والجونة

حسم التعادل السلبي لقاء الإسماعيلي والجونة، في المباراة التى جمعتهما، منذ قليل، على ملعب خيري بشارة، ضمن منافسات الجولة الـ١٤ من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء الشوط الأول من المباراة متوسط الأداء، وانحصر أغلب فتراته في منطقة وسط الملعب في ظل حذر كلا الفريقين من تلقي أهداف.

حاول كلا الفريقين تهديد مرمى الخصم، أملًا فى خطف هدف التقدم الا انهم فشلوا في تحقيق ذلك.

لم يختلف الأمر كثير في شوط المباراة الثاني وحاول اصحاب الارض تهديد مرمى الضيوف في اكثر من مناسبة بعدما شنوا عدد كبير من الهجمات الخطرة، وفي المقابل حاول الضيوف مجاراة الامور وهددوا أصحاب الأرض وكانوا على بعد خطوه من خطف هدف التقدم.

بهذه النتيجة رفع الاسماعيلي رصيده الى ١٣ نقطة في المركز الـ١٢ في ترتيب جدول المسابقة، ورفع الجونة رصيده إلى النقطة ١٦ في المركز الـ٩.