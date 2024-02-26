دراما الشباب.. سلمى أبو ضيف وعصام عمر بطولة مطلقة في رمضان

يخوض عدد من الوجوه الشابة السباق الرمضاني هذا العام، وتحديدًا بعد سيطرة ظاهرة الـ 15 حلقة، حيث يشهد الماراثون الرمضاني مشاركة الفنان أحمد داش وعصام عمر في مسلسل "مسار إجباري"، والفنانة سلمى أبو ضيف والفنانة ليلى أحمد زاهر في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، حققت هذه الوجوه نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا في الأعمال الدرامية التي قدمت في الـ "of season".

مسلسل "مسار إجباري" لـ أحمد داش وعصام عمر

يخوض كل من أحمد داش وعصام عمر السباق الرمضاني بمسلسل "مسار إجباري"، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية ذات الـ15 حلقة، مع عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم، صابرين، بسمة، جوري بكر، مي الغيطي، رشدي الشامي، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي مشوق، المؤلف باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

برومو مسلسل مسار إجباري

مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" لـ سلمى أبو ضيف وليلى زاهر

تشارك سلمى أبو ضيف و ليلى زاهر في الموسم الرمضاني بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، بجانب العديد من نجوم الوسط الفني أبرزهم، إنتصار، محمد محمود، إسلام إبراهيم، أحمد فهيم، فرح يوسف، وآخرين ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل.، إنتاج عبد الله أبو الفتوح.

تدور أحداث العمل حول تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على التفكير بشكل كبير وسلبي، ظهرت سلمى أبو ضيف خلال برومو العمل وقالت جملة معبرة عن المعاناة: "الفقر وحش يا سحر، نفسي منحتاجش لحد ولا حد يذلنا".