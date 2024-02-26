النقض تؤيد حكم الإعدام الثالث لسفاح الجيزة

أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الثالث الصادر بحق قذافي فراج والمعروف إعلاميا بـ"سفاح الجيزة" بعد أن رفضت الطعن المقدم منه علي حكم محكمة الجنايات الصادر بإعدامه

وسبق أن قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من دفاع المتهم قذافي فراج عبد العاطي، المعروف إعلاميا بـ "سفاح الجيزة" ، وتأييد إعدامه لاتهامه بقتل شقيقة زوجته.

وكانت محكمة النقض قد نظرت الطعن رقم 12400 لسنة 91 أمام دائرة الأحد " ج" للمتهم قذافي فراج عبد العاطي، المعروف إعلاميا بـ"سفاح الجيزة"، على حكم إعدامه.

وأيدت محكمة النقض في وقت سابق حكمين نهائيين ضد قذافي فراج "سفاح الجيزة"، وهما حكم الإعدام في واقعة قتل فتاة الإسكندرية، وحكم المؤبد في قضية تزوير

وكانت النيابة العامة أمرت في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.