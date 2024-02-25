محافظ الإسكندرية: تنفيذ 13 قرار إزالة لتعديات على أراضي الدولة بالسكك الحديدية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة ال ٢٢ لإزالة عدد من التعديات على أراضي الدولة تابعة للسكك الحديدية بنطاق حي شرق الإسكندرية.

وأضاف محافظ الإسكندرية بأنه خلال المرحلة الأولى من الموجة ٢٢ تم تنفيذ ٨٤ قرارا لإزالة التعديات سواء تعديات البناء المخالف على أراضي الدولة أو التعدي على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أنه تم تكليف المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، والبدء فورًا في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة ٢٢.

من جانبه؛ أشار المهندس/ ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ أنه خلال اليوم الأول من المرحلة الثانية من الموجة ٢٢ تم تنفيذ ١٣ قرار لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة لهيئة السكة الحديد بنطاق حي شرق بمساحة إجمالية ٣٩٤٠ م٢ عبارة عن محالّ وأكشاك مخالفة للقانون.